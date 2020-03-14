لانقاذ معسكر المنتخب الاوليمبي:غريب يطالب الجبلاية باللعب في البرازيل

يعكف الجهاز الفني للمنتخب الاوليمبي بقيادة شوقي غريب على انقاذ معسكر الفريق الذي كان مقررا انطلاقه يوم 22 مارس المقبل والاستمرار حتى نهاية مارس والذي كان سيتخلله مبارتين وديتين مع الارجنتين وكرواتيا في دبي بالامارات، الا ان الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتي فرضها الجانب الاماراتي على مباريات كرة القدم ،حيث تقرر ان تقام بدون جمهور حال دون اقامة هذا المعسكر هناك نظرا لرفض الشركة المنظمة للمعسكر اقامة المبارتين بدون جمهور.

ويحاول غريب اقناع مسئولى الجبلاية بالموافقة على عرض الاتحاد البرازيلي الذي ارسله مؤخرا يطلب فيه مواجهة منتخب مصر الاوليمبي في اي مكان مع تحمل نفقات السفر والاقامة، حيث طلب غريب ارسال رد يحتوي على مواجهة البرازيل في مصر الى جانب التفاوض مع منتخب الارجنتين لنقل معسكره الى مصر بدلا من دبي ومواجهته وديا، كما عرض غريب حلا اخر في حالة رفض المنتخب البرازيلي الحضور الى مصر بارسال رد يؤكد على ان المنتخب المصري موافق على مواجهة البرازيل في البرازيل وذلك من اجل انقاذ المعسكر الذي يعول عليه كثيرا في الوقوف على قوام المنتخب الاوليمبي وتجربة عدد من اللاعبين الجدد الذين لم ينضموا الى المنتخب في وقت سابق.

غريب سيقوم باستدعاء اكبر عدد ممكن من اللاعبين بعد انتهاء الجولة 19 من الدوري مباشرة حيث انه مطالب بارسال قائمة مبدئية مشاركة في دورة طوكيو الاوليمبية مكونة من 50 لاعبا، وقد استقر غريب على ضم محمد صلاح لقائمة المنتخب في الاوليمبياد، بالاضافة الى الاستعانة بحارس مرمى المنتخب الاول حيث اكد ان الحارس الذي يحرس مرمى المنتخب في مبارتي توجو بتصفيات كأس الامم الافريقة سيتم ضمه لقائمة دورة طوكيو وهو غالبا سيكون اما محمد الشناوي او محمد ابو جبل، بالاضافة الى خمسة حراس مرمى المنتخب الاوليمبي وهم محمد صبحي ومصطفى شوبير وعمر صلاح وعمر رضوان بالاضافة الى محمود جاد.