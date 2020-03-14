الغندور يخطط لاسناد القمة لحكم مصري

يسعى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الى اسناد ادارة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك لحكام مصريين واستبعاد فكرة استقدام حكام أجانب في مسابقة الدوري الممتاز، بعد استخدام تقنية الفيديو.

واكد جمال الغندور انه ينتظر فقط أن تكون تجربة الفار مقنعة للجميع، مشيرا الى انه من الممكن أن يكون الخيار البديل لوجود الحكام الأجانب في الدوري المصري، مضيفا ان الأخطاء ستكون قليلة للغاية في مسابقة الدوري، بجانب منح اللاعبين ثقة كبيرة في قرارات الحكام المهمة مثل الأهداف وركلات الجزاء والبطاقات الحمراء.

واوضح الغندور ان تقنية الفيديو تعتمد على عدد كبير من الكاميرات بخلاف الكاميرات الخاصة بالمباراة، من اجل اتاحة فرصة اكبر للرؤية واتخاذ القرار مع تسجيل طرق تواصل الحكام والنقاشات حول القرارات، مضيفا ان الحكام المصريين بمستوى جيد جدا ومن الممكن أن نرى الحكم المصري أمين عمر في مونديال 2022، مشيرا الى ان هناك 56 حكما حصلوا على رخصة الفار بالاضافة الى 12 ستادا وجاري حصول 4 ستادات اخرى على الرخصة من اجل تطبيق الفار في كل ملاعب الدوري.