اليوم..قضية “ضحية التذكرة” أمام المحكمة

تعقد محكمة جنايات طنطا،اليوم السبت، ثالث جلسة لمحاكمة مراقب تذاكر قطار رقم 934 “الإسكندرية – الأقصر”، في قضية مقتل شاب وإصابة آخر بعد إجبارهما على القفز منه، بسبب ثمن تذكرة الركوب.وتأجلت ثاني جلسات المحاكمة، لحين وصول تقرير اللجنة الفنية لجهاز تحديد السرعة المفترضة للقطار أثناء قفز الشابين.واستمعت المحكمة في جلستها الماضية إلى دفاع المتهم في قضية ضحية التذكرة والذي طالب بتشكيل لجنة من السكة الحديد لتحديد السرعة المفترضة بواسطة جهاز قياس السرعة.وطالبت النيابة العامة خلال مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم مجدي حمام، مراقب تذاكر قطار ضحية التذكرة بطنطا، لقسوته مع المجني عليهما وتعريضه حياة ركاب القطار للخطر بفتحه الباب واستبدال الإجراء القانوني لعدم دفع قيمة التذاكر بدفع الشباب للقفز من القطار.وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة، المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام، الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة آخر، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ونسبت التحقيقات للمتهم، اتهامات جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.وكانت مباحث سكك الحديد بطنطا، ألقت القبض على مراقب تذاكر القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم 934، بعد أن أجبر راكبين من الباعة المتجولين، على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم قدرتهما على دفع الأجرة أو تحمّل الغرامة لعدم وجود مال بحوزتهما، مما تسبب في مصرع أحدهما.