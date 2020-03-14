“الإنجيلية” توصي كنائسها بتأجيل أنشطتها.. وتؤكد على أهمية التعاون لمواجهة كورونا

أعربت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر عن تقديرها الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، والتي جاءت في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات مُحتَمَلة لفيروس كورونا المستجد، وتوصي كنائسها بتأجيل أنشطتها والتجمعات كثيفة العدد.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: “نوصي جميع كنائسنا بمختلف المذاهب الإنجيلية، بالالتزام بتعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، والتي تساهم في حماية المواطنين وعدم انتشار المرض”، مؤكدًا “أن هذا دورنا جميعًا”.

وأعلن رئيس الطائفة عن “تأجيل أي لقاءات أو رحلات أو حفلات ذات تجمعات كثيفة العدد حتى انتهاء أي تداعيات محتملة للفيرس، مع بقاء الخدمة الأسبوعية للكنيسة، وذلك للمساهمة في دعم سلامة المجتمع المصري”، مضيفًا “نقدر مجهودات الدولة المصرية في مواجهة أي تداعيات محتملة، ونؤكد على مشاركتنا مؤسسات وأجهزة الدولة، في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. ونصلي أن يحفظ مصر وأهلها في أمن وسلام”.