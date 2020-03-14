“كامل الوزير” يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث تصادم قطاري بمنطقة برج النجيلي

قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية بزيارة لمعهد ناصر الطبي للاطمئنان على الحالة الصحية لآخر ٣ مصابين في حادث تصادم مقدمة قطار رقم 989 القادم من اسوان إلى القاهرة بمؤخرة قطار رقم 991القادم من سوهاج إلي القاهرة والذي حدث مساء اول امس الخميس في منطقة برج النجيلي وحيث كانت كل الحالات المصابة الأخرى قد تلقت العلاج اللازم وخرجت من المستشفيات التي نقلت إليها كان في استقبال وزير النقل، مدير معهد ناصر الدكتور/ حازم الفيل حيث قام الوزير بزيارة المصابين واطمئن على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وعلى استقرار حالتهم الصحية وتمنى لهم الشفاء العاجل