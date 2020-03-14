تنفيذاً لقرار الرئيس السيسي … تعليق الدراسة بالأزهر أسبوعين بدءً من الغد

صرح الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تنفيذًا لقرار عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قام الأزهر بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بدءًا من غد الأحد، على أن يتواجد الموجهون والمدرسون والإداريون والعمال بشكل مستمر، وذلك لاستكمال خطط إعداد وتسجيل المناهج الدراسية لرفعها على بوابة الأزهر الإلكترونية على شبكة الإنترنت. وقال الشيخ علي خليل، إن قطاع المعاهد الأزهرية كان قد بدأ بالفعل في تسجيل المناهج التعليمية ضمن الخطة الاستباقية التي وضعها الأزهر لمواجهة مستجدات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن وكيل الأزهر فضيلة الشيخ صالح عباس، قد أصدر الاثنين الماضي منشورًا حدد فيه عددًا من الضوابط التنظيمية لمواجهة فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، وتضمن القرار إعداد مادة علمية إلكترونية لجميع الصفوف وإتاحتها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية حال توقف الدراسة، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين (الإعدادية والثانوية) الأزهرية، ونماذج إجاباتها وإتاحتها للطلاب على موقع بوابة الأزهر. وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم خلال ال48 ساعة القادمة تحديد واجبات كل موظف بالمعهد، حيث لا غنى عن تواجدهم بمختلف تخصصاتهم، نظرًا للحاجة الماسة إليهم في تلبية الاحتياجات الطلابية وغيرها من التكليفات، فضلًا عن وضع خطة لتقليص أعداد الطاقم الموجود بكل معهد تفادياً للتجمعات وحفاظًا على صحة كل فرد من أفراد المنظومة التعليمية.