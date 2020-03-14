تعليمات من الكنيسة الأرثوذكسية للوقاية من كورونا

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا تضامنًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين: – تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة. – تعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات …إلخ). – تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية. – من الممكن إقامة أكثر من قداس يومًيا تجنبًا للزحام و بالأخص أيام المناسبات والإجازات. – الحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلي أدواته الخاصة (لفافة وزجاجة مياه وغطاء الرأس للسيدات). مع مراعاة تقليل التصافح بالأيدي بقدر الإمكان. واختتمت الكنيسة بيانها؛ “سنظل نصلي لأجل أن يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجى البشرية من خطر الأمراض والأوبئة واثقين في وعده الأمين “ها أنا معكم كل الأيام وإلى إنقضاء الدهر آمين” (مت 20:28)..