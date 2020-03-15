الشبكات الاذاعية تحتفل بيوم المرأة المصرية..غدا

اعتمد ” محمد نوار “، رئيس الإذاعة ، خطة الشبكات للاحتفال بيوم المراة المصرية الذي يوافق يوم الاثنين 16 مارس . وأكد رئيس الإذاعة ان الاحتفال بيوم المراة المصرية سيكون من خلال عدد كبير من البرامج والفترات المفتوحة المختلفة التي تناسب المناسبة والتى تعتمد علي ابرز دور وعطاء المراة المصرية في مسيرة التنمية الوطنية من خلال نماذج من الصور المضيئة . والقاء الضوء علي جهود الدولة في دعم المراه المصرية والتعريف بأنشطة المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومنظمات المجتمع المدني من جانبها ،تقول د. لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب للاحتفال بيوم المراة المصرية من خلال اغنيات اليوم، يومك سعيد، حدث في مثل هذا اليوم صباح الخير ياعرب من الساعة 9 الي الساعة 10 الست المصرية فقرات حول نجاحات المراة المصرية اما الإذاعات الموجهة فتقول سيناء سليم رئيس الشبكة ان الاحتفال سيكون من خلال البرامج التالية : برنامج خاص باللغة العربية 20 ق بعنوان المراة المصرية ايقونة النجاح عبر العصور يستضيف د. عواطف عبد الرحمن استاذ بكلية الاعلام جامعة القاهرة وعن شبكة إذاعة الشباب والرياضة ،تقول نجلاء عبد البر رئيس الشبكة ان الاحتفالية ستكون من خلال مجموعة من البرامج والفترات المفتوحة علي النحو التالي :فترة مفتوحة النهار من اوله وفترة مفتوحة تتناول مانشر في الصحف والمواقع الإلكترونية وتحتفل اذاعة الشرق الأوسط كما صرح مدحت فهمي رئيس الشبكة إذاعة الشرق الأوسط كالاتي : فترة لو انت انا وفترة مفتوحة تتضمن اختيار موضوع لو بدلنا الادوار الست تنزل الشغل والراجل يقوم بشغل البيت ورعاية الابناء ومناقشة هذا الموضوع مع المستمعين لمعرفة رايهم .ستايلست :فترة مفتوحة تتضمن استضافة متخصصين في مجال الصحة والجمال لتقديم وصفة جمالية للمراة في هذا اليوم لتبدو مختلفة وتغير ستايل الخاص بها . لوكيشن :فترة مفتوحة تتضمن حوارات فنية عن سينما المراة وتشمل مهرجان اسوان لسينما المراة ولقاءات مع بعض المشاركين والمكرمين في المهرجان مثل رجاء الجداوي – ناهد فريد شوقي . ولقاءات مع المخرجات انعام محمد علي – شيرين عادل عن عمل المراة في مجال الاخراج والصعوبات التي تواجهها ومدي نجاحها وايضا لقاءات مع الكاتبات سماح الحريري – هاله الزغندي عن تأليف اعمال فنية تتناول مشكلات وحياة المراة المصرية . سحلب ودومينو،، فترة مفتوحة تتضمن اختيار موضوع من موضوعات الحياة اليومية ومناقشتها بين ادم وحواء مثل ( النجاح امراة ومدي نجاح المراه في عملها مقارنة بادوراها المتعددة في مقابل نجاح الرجل الذي غالبا ما تكون وراءه امراه فكها شوية فترة مفتوحة تتضمن موضوع تعملي ايه عشان تسعدي نفسك وتفكيها شوية بعيدا عن العمل والبيت والرجل ومكالمات المستمعين . بتفكر في ايه فترة مفتوحة تتضمن سؤال للمستمعين عن كيف تفكر المراه للمستقبل وكيف الرجل فيه واختلاف وجهات النظر حول الترتيب له . شباب مزيكا سهرة تتضمن استضافة شباب المطربات للغناء وعرض ءمواهبهن ورحلة الغناء والقدوة .