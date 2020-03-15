وزيرا الري والهجرة يبحثان آليات نقل خبرات التكنولوجيات والتقنيات الحديثة المتعلقة بالمشروعات المائية من المصريين بالخارج

استقبل اليوم الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري كلا من السفيرة نبيلة مكرم زيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج و السيد/ كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان. استعرض الدكتور عبد العاطى خطة الدولة لترشيد الاستخدامات المائية وخطة التوعية بقضايا المياه علي الصعيدين المحلي والدولي، وتم بحث آليات مشاركة المصريين بالخارج في نقل التكنولوجيات والتقنيات الحديثة المتعلقة بالمشروعات المائية. وأشارت السفيرة نبيلة مكرم الى مجهودات الجاليات المصرية في زيادة الوعي العام بالخارج بالتحديات المائية المصرية وتوضيح الموقف المصري بملف سد النهضة، حيث من المزمع ان تنظم الجالية المصرية بالولايات المتحدة وقفة امام البيت الابيض والبنك الدولي اليوم، دعما لمصر فى مفوضات سد النهضة وقد ثمّن الجميع موقف المصريين بالخارج حيث يكشف ذلك عن المعدن المصري الاصيل وارتباطة الوثيق بأرض الوطن.