فى أقل من 24 ساعة من توجيهات رئيس مجلس الوزراء ..محافظ القاهرة يغلق 350 مركز تعليمى بالعاصمة ..ويقرر غلق الصالات والمراكز الرياضية 

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غلق الصالات والمراكز الرياضية ( الجيم ) تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وكإجراء وقائى واحترازى ولمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا ، ووجه المحافظ لنوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لغلق كافة المراكز الرياضية بالعاصمة حرصًا على الصحة العامة .

وأضاف محافظ القاهرة أنه خلال 24 ساعة من صدور توجيهات السيد رئيس الوزراء بغلق السناتر التعليمية تمكنت المحافظة من غلق 350 مركز تعليمي ( سنتر ) بالعاصمة .. مؤكدا أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى .

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لغلق جميع المراكز التعليمية والرياضية.