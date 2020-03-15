أبو السعود علي يكتب :أطماع أردوغان تتلاشى ..في إدلب 

فشل أردوغان الذي هدد بكل عجرفة بإخراج الجيش السوري من محافظة إدلب السورية (أرضه !) بشن عمليته التي أطلق عليها اسم (درع الربيع)، ذهب منكسرًا إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي بوتين 5/مارس للاتفاق على وقف اطلاق النار في إدلب كمخرج سياسي من الورطة التي وضع نفسه فيها، نتيجة رعونته وحساباته الخاطئة وسوء تقديره للأوضاع داخليا وخارجيا وخسائره التي تكبدها جيشه بعد فشله على الأرض، فلا استطاع أن يخرج الجيش العربي السوري من إدلب كما هدد وتوعد بل منيت ميليشياته الإرهابية التي يدعمها بالهزيمة.

ذهب أردوغان وليس بين يديه شيء، فالجماعات الإرهابية التي يدعمها في إدلب، والتي من المفترض أنه تعهد بإخراجها ونزع الأسلحة الثقيلة التي بحوزتها من دبابات وصواريخ ومدافع هاون، حسب ما جاء في اتفاق سوتشي 9/2018 – استطاعت أن تحقق نصرًا لبعض الوقت باستيلائها على سراقب، وذلك في بداية عملية درع الربيع الفاشلة المدعومة من الجيش التركي الذي وفر لها تكنولوجيا الهجوم بالطائرات المسيرة التي تعمل بالأقمار الصناعية، لكن الجيش العربي السوري أسقط العديد منها، وسرعان ما تبخر الانتصار اللحظي لميليشياته الإرهابية لتجبر على الفرار من المدينة، تحت نيران الجيش السوري، في هجوم ليلي ليفرض سيطرته عليها وعلى عشرات القرى والبلدات .

تلاشت أطماع أردوغان في إدلب بانتصار الجيش العربي السوري بسيطرته على مدينة سراقب الإستراتيجية شمال غربي سوريا، وبما تمثله من وجود طرق دولية بها تربط بين محافظات حلب ودمشق واللاذقية، وأصبحت4 نقاط مراقبة تركية محاصرة من قبل الجيش السوري من 12 في إدلب، مما جعلها في مرمى نيران الجيش السوري.

وفي رسالة مساندة روسيا للجيش العربي السوري، انتشرت الشرطة العسكرية الروسية في مدينة سراقب، وأيضًا لتقطع أمل الجماعات الإرهابية الموالية لأردوغان في استعادتها ولإحكام السيطرة على حركة السير على الطريقين الدوليين إم4 وإم 5.

بموجب الاتفاق تم تنفيذ وقف اطلاق النار منتصف ليل الخميس 5/مارس وتسيير دوريات مشتركة من القوات الروسية والتركية، كما ان الاتفاق وضع في الحسبان إنجازات الجيش السوري المنتصر التي حققها بفرض سيطرته علي البلدات والقرى التي حررها دون الانسحاب منها ليضيق الخناق على الجماعات الإرهابية.

وبموجب الاتفاق – حسب الخارجية الروسية – أبقى حق الجيش العربي السوري في القضاء على الجماعات الإرهابية، وهذا يعني أنه سيستمر في مطاردة فلول تلك الجماعات لإخراجها من إدلب ليكمل تطهيرها وتحريرها من الإرهاب في نطاق التزامه بالاتفاق دون خرق لوقف إطلاق النار مما يعني محاصرة نقاط المراقبة التركية الـ8 الباقية .

ألم يدرك أردوغان أن الدائرة أصبحت تضيق حول عنقه خارجيا بالتهديد بفرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب رفضه الابتزاز بفتح الحدود أمام اللاجئين لدخول أوروبا، وموقف امريكا من صفقة إس400 ، وبفشل عمليته من تحقيق أهدافها وهزيمة ميليشياته بعد استعادة الجيش العربي السوري لـ«سراقب» والفشل في حماية نقاط مراقبته لتحاصر 4 نقاط منها، فكيف يحقق الأمن للشعب التركي بتأمين حدوده .

ومن ناحية أخرى أظهر القصف التركي لشمال سوريا والقصف الإسرائيلي لجنوبها- لتخفيف الضغط على ميليشيات أردوغان – التنسيق بينهما وأطماع الدولتين في المنطقة العربية، خاصة ان الدولتين بينهما اتفاقيات تعاون عسكري، فعلى العرب أن يدركوا حجم الخطر (التركي-الاسرائيلي) الذي تتعرض له سوريا كدرع للأمة العربية، بصمود جيشها أكثر من 8 سنوات، أمام استفزازات الجماعات الإرهابية من جهة والقصف التركي لمواقعه، والذي يتلازم مع القصف الإسرائيلي بشكل متكرر فلا يعقل ان يكون من قبيل المصادفة، بل لابد من وجود تنسيق بينهما.

أخيرًا ..يجب زيادة المساندة والدعم والغطاء العربي، ونبذ دعاوي التفرقة وتمزيق الصف العربي، واتخاذ الدول العربية خطوات سريعة بإعادة سوريا لجامعة الدول العربية وإلغاء قرار تجميد عضويتها، وهذا سيصب في مصلحة سوريا والأمن القومي العربي، كخطوة لإيجاد حل لإنهاء الحرب وإعادة بناء ما دمرته، وعودة اللاجئين السوريين الى وطنهم.