القباج : ١٠٠ مليون جنيه تعويضات للمضارين من الطقس السئ

عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج اجتماعا مع الجمعيات الاهليه المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وصندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات لدراسة تقديم التعويضات اللازمه للاسر المتضررة من موجة الطقس السئ خلال الايام الماضية.

وخلال الاجتماع وجهة وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لكل الجمعيات الاهليه التي ساهمت في تقديم العون للمواطنين وقدمت مجهودات كبيره خلال الايام الماضية.

وشرحت وزيرة التضامن الاجتماعي ماتم من حصر للحسائر وهي الوفيات والاصابات والمنازل المهدمه والخسائر الماديه والمحاصيل ونفوق الماشية

وتوزيع الخسائر حسب كل محافظة كما تم مناقشة اساليب التدخل فى كل محافظة واعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي انه تقرر وفق توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رصد ١٠٠ مليون جنيه للتعويضات علي مستوى الجمهورية لتغطية الخسائر واعادة بناء المنازل وتعويض اصحاب المحاصيل والماشية.

واشادت القباج بتعاون الوزارات المختلفه ومنها وزارة الزراعه والرى الموارد المائية ووالصحه والسكان والادارة المحليه والمحافظين في تقديرات الحصر حيث بلغ عدد ٧٧٥٠ اسرة.