انهيار جزء من سقف مسجد الجزارية أثناء صلاة الظهر

فوجئ المواطنون بمنطقة عزبة ابو شحاتة التابعة لقرية نفيشة بمحافظة الإسماعيلية أثناء صلاة الظهر بمسجد الجزارية بسقوط جزء من سقف المسجد مع حدوث تصدعات في الحوائط والاعمدة مما نتج عنة بعد الإصابات الطفيفة لبعض المصلين.. وقد صرح أهالي المنطقة أن ذلك بسبب موجة الإضرابات الجوية الماضية وعدم تحمل البنية التحتية للمسجد الصمود أمام الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة وقد سارعت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية فور علمها بالحادث بإصدار قرار بغلق المسجد لحين النظر في إعادة ترميمه ..وقد ناشد الأهالي اللواء شريف فهي محافظ الإسماعيلية والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة بسرعة اتخاذ اللازم حتى يتثني لهم إعادة افتتاح المسجد مرة أخرى في أقرب فترة ممكنة ..وفي نفس السياق تم إصدار قرأر بغلق مسجد الخضر بمنطقة ابو عطوة التابعة لقرية نفيشة بسبب تاثرة بموجة الطقس السيئ وجود تصدعات بالحوائط مما قد يسبب خطر على أرواح المواطنين