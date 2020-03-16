رجائي عطية نقيبا للمحامين

فاز المحامي رجائي عطية،بمنصب نقيب المحامين بعدد أصوات تعدى ٢٩ ألف صوت، مقابل ٢٢ ألف صوت لمنافسه سامح عاشور.

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، عملية فرز الأصوات في انتخابات النقابة، التي أجريت امس الأحد في 467 لجنة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف النيابة الإدارية، وأعقبها بدء عمليات الفرز.

وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أعلنت من قبل الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات التى عقدت الأحد، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين في الانتخابات الخميس الماضي.