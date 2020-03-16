حقيقة وجود اسراب جراد على الحدود المصرية

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تداولته بعد المواقع الالكترونية بانتشار الجراد في محافظة مطروح ..وصرح الدكتور عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية انه قد تم تشكيل لجنة لمعاينة منطقة فوكه شرق محافظة مطروح للتحقق من صحة البلاغ الوارد الى قاعدة جراد مرسى مطروح مكتب إدارة الازمات بالمحافظة وذلك بوجود وحدات جراد صحراوي في منطقة فوكه وبالمعاينة تبين الاتي: عدم مشاهدة أي وحدات جراد صحراوي، وقد تم القيام بعملية مسح دقيق لكافة المناطق المجاورة ولم يتم مشاهدة أي وحدات، تم سؤال المواطنين القاطنين بتلك المنطقة فأفادوا عدم مشاهدتهم لأي حشرة من حشرات الجراد. .وأضاف ياسين ان هناك متابعة دائمة لإدارات مكافحة الجراد على كافة الحدود بالتعامل الفوري مع أي اسراب من الجراد ومنع دخولها الأراضي المصرية. وتهيب وزارة الزراعة كافة وسائل الاعلام تحرى الدقة فيما ينشر من اخبار بشأن الوزارة وقطاعتها المختلفة منعا لانتشار الشائعات وأثارت البلبلة.