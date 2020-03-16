استعراض الأهداف الاستراتيجية لهيئة قناة السويس في لقاء الرئيس مع رئيس “الهيئة “

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحد مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الأهداف الاستراتيجية لهيئة قناة السويس حتى عام 2023، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي لعملية التطوير والتحديث الجارية بهيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة. وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات هيئة قناة السويس وتعظيم مواردها لصالح الاقتصاد الوطني باعتبارها من أهم الأصول الاستراتيجية المملوكة للدولة، وذلك من خلال قيام الهيئة بتنمية رأسمالها، وتنويع ومضاعفة إيراداتها، وتقليل التكاليف بحوكمة الأداء. وقد تم خلال الاجتماع استعراض جهود تطوير وتحديث وهيكلة الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وذلك من خلال منظومة متكاملة للإصلاح وإدارة الأصول والمشروعات وتطوير الأعمال، خاصةً في ظل أهمية تلك الشركات في تقديم الدعم الفني وصيانة الوحدات البحرية، بالإضافة إلى عرض محاور تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس. وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أيضاً جهود الهيئة في التوجه نحو التحول الرقمي وإنشاء مركز البيانات والربط الإليكتروني بين كافة الجهات التابعة لها، فضلاً عن مستجدات التعاون الفني للهيئة مع الشركات الأجنبية والهيئات العالمية المناظرة، وكذلك مجمل النشاط الملاحي للهيئة خلال الربع الأول من العام الحالي.