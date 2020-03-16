محافظ المنيا: إغلاق 52 مركزا للدروس الخصوصية

كتب -اسامه سيد عبد العال

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا إن مديرية الامن، أجرت حملات أمنية موسعة علي مراكز الدروس الخصوصية بجميع مراكز المحافظة، تم خلالها إغلاق 52 مركزا للدروس الخصوصية، منعا لتجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم .ويأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز ،ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ أنه تم حصر أعداد جميع مراكز الدروس الخصوصية ،من خلال مديرية التربية والتعليم وبالتعاون مع الوحدات المحلية المديرية ا، حيث بلغت 244 مراكز على مستوي المحافظة وسيتم تنفيذ حملات يومية لمتابعتها واغلاقها حتى اشعار اخر، علي مدار الأيام المقبلة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار السيد رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من اليوم الأحد.