محافظ المنوفية: تدشين قناة تعليمية لطلاب مرحلتي الإعدادية والثانوية

كتب عادل شحتينو

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تدشين قناة تعليمية علي موقع اليوتيوبMonofeya Edu(monofeyaedu@gmail.com) لأبناء المحافظة من طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي لمتابعة المواد الدراسية خلال فترة توقف الدراسة، مع استمرارية بث القناه في حالة تعليق الدراسة لمدة أطول كوسيلة تعليمية وحيوية في مجال التعليم.

جاء ذلك خلال إجتماعه بموجهي عموم المواد الدراسية علي مستوي المحافظة لمناقشة استعدادات المحافظة لقرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يوماً بداية من اليوم الأحد، وذلك للوقاية والحد من إنتشار فيروس كوروناالمستجد وحرصا علي مصلحة أبنائنا الطلاب، جاء ذلك بحضور اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة ومختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.

حيث وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة التنسيق مع موجهي عموم المواد الدراسية لبدء تسجيل شرح جميع المواد العلمية ومراجعتها بدقة عالية مع التركيز علي أهم الأجزاء والنقاط في المناهج الدراسية، مشدداً بتجهيز وتسجيل المواد من خلال نخبة من الأساتذة والموجهيين المتميزين، لضمان وصول المعلومة العلمية للطلاب بسهولة ويسر .

هذا وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم عن جاهزية المديرية بنخبة من الأساتذة والمعلمين والأجهزة التعليمية لبدء تدشين القناة التعليمية وإعداد الدروس وتقديمها عبر القناه .