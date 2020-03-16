تسكين أسرة بفندق الشباب بالقناطر الخيرية بعد هدم منزلهم بسبب مياه الأمطار

كتبت ـــ رشاعبداللاه

بناءا على تعليمات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بفتح فندق الشباب بالقناطر الخيرية لإستقبال اى حاﻻت متضررة من الطقس السئ ،

تم تسكين اسرة مكونة من 5 افراد بنزل الشباب بالقناطر الخيرية بصفة مؤقتة والتى انهار سقف الشقه بالدور اﻻخير التى كانو يعيشون فيها وذلك لحين تدبير شقة دائمه عن طريق مجلس المدينة ،

تم إدارة الأزمة برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية .