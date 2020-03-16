تحرير 556 محضر تمويني وضبط 10632كجم من اللحوم والدواجن الفاسدة بالمنوفية

كتب ــ عادل شحتينو

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على تشديد الرقابة علي الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في اسعار السلع الأساسية واستغلال المواطنين، يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات وزير التنمية المحلية وفي ضوء الإجراءات الاحترازيه التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حيث أعلن محافظ المنوفية عن ضبط 10632كجم من اللحوم والدواجن المجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للأستهلاك الأدمي بقري مركزي الباجور والشهداء، وتحرير محاضر ضد مسئولي تعبئة وتوزيع السلع التموينية لتجميعهم وتحفظهم علي 3798 كجم من السكر و2145 كجم من الأرز و 50 كرتونة زيت بهدف بيعها بالسوق السوداء والتربح، وكذا تحرير محاضر ضد عدد من أصحاب السوبر ماركت بناحية أشمون وبركة السبع والباجور لحيازتهم وبيعهم عدد من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلي ضبط 58 شيكارة دقيق بلدي استخراج 82% بحيازة عدد من أصحاب المخابر بناحية الباجور وسرس الليان بغرض بيعها بالسق السوداء، وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.

وأضاف المحافظ بأنه تم تحرير556 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 6 مارس وحتي 12 مارس الحالي، أسفرت عن تحرير 191 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات، و179 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وإنتهاء الصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي وتشغيل بدون ترخيص، وكذا تحرير 186 محضر مواد بترولية. مؤكداً علي إستمرارية جهود الرقابة والحملات التموينية بكل حزم علي الأسواق والمحال التجارية ومستودعات الغاز والمخابز بنطاق المحافظة لضبط المتلاعبين بالسلع الأساسية وحفاظاً علي حقوق وصحة المواطنين ومكافحة كافة الممارسات الإحتكارية.