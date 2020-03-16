المنوفية تحصد المركز الاول على مستوى الجمهورية بالحملة القومية لتحصين الماشية

كتب ــ عادل شحتينو

اكد الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة أن إجمالى ماتم تحصينه خلال الحمله القومية للتحصين ضد جدرى الماشية 155415 ألف راس من الابقار بنسة 97% وبذلك حققنا المركز الاول على مستوى الجمهورية متجاوزة المحافظة التى تليها بنسبة 4% و ماتم تحصينه من الاغنام 28733 ألف راس من الاغنام بنسة 66% بالمركز الاول على مستوى الجمهورية ايضا متجاوزة المحافظة التى تليها بنسبة 26% واجمالى ماتم تحصينه من الابقار و الاغنام 184148 ألف راس من الابقار و الاغنام بنسة 85% بالمركز الاول على مستوى الجمهورية متجاوزة المحافظة التى تليها بنسبة 33% والجدير بالذكر أن محافظة المنوفية تأتى فى مراكز متقدمه على مستوى الجمهوريه فى معظم فاعليات الطب البيطرى من خلال الخدمات البيطرية المختلفة المقدمة للمواطنين ولا تدخر جهد تبذله فى سبيل الرقى بالمنظومة البيطرية بكافة ارجاء المحافظة من خلال 139 وحدة بيطرية بها عمالة بيطرية من اطباء ومعاونين على اعلى قدر من الخبرة والتدريب