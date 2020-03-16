غلق 5 سناتر للدروس الخصوصية بأبوزعبل للوقاية من كورونا

كتبت/ رشا عبداللاه

بحضور العميد شريف إلهامي مأمور مركز الخانكة و طلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة والرائد عبداللة جلال رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة و زاهر الهواري مسؤل الأمن بالادارة التعليمية و نجاح عبدالمحسن واشرف سعد وحمادة الجندي مسؤلي الإشغالات بالمجلس والوحدة المحلية تم غلق عدد 5 سناتر تعمل بدون ترخيص للحفاظ علي صحة الطلبة من التجمعات في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وجاري استكمال غلق أي سناتر مخالفة تعمل بدون ترخيص علي مستوي المركز والمدينة ، وذلك بناءا علي المذكرة وطلب الغلق الصادر من الإدارة التعليمية .