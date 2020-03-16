عبدالناصر قنديل يكتب من جنيف عن مطارات أوروبا و جلسات المجلس الدولي لحقوق الإنسان والملف المصري

قادتني ظروف العمل والمشاركة في جلسات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف وإقرار الملف المصري للمرور على ( ٤ ) مطارات أوروبية خلال الأسبوع الأخير تزامنا مع إعلان حالات الطوارئ الوطنية بكل منها لمواجهة خطر انتشار فيروس ( كوفيد ١٩ – كورونا ) كان من بينها تواجدي في مطار ( جنيف ) في ظروف تكدس غير طبيعي وغير معتاد أشبه بمولد ( السيدة ) أو ( العذراء ) ورغم ذلك لم أمر انا أو غيري من المسافرين بأي إجراءات للطوارئ الطبية أو الاكتشاف المبكر كما وجدتها ومارستها عند عودتي للقاهرة بالأمس.

ربما كانت اجراءاتنا ( من وجهة نظر البعض ) أقل من حجم طموحات البعض وربما كان أداء بعض المسئولين أقل مما كان واجبا أو مفترضا حتى اضطرت مؤسسة الرئاسة للتدخل المباشر لتعيد للأمور نصابها المفروض لكنها في كل الحالات أعظم وأفضل مئات المرات مما تشهده العديد من عواصم ومطارات ما تسمى بالدول الكبرى التي يحلو للبعض إجراء مقارنات بين أوضاعنا الداخلية وبين ظروفها.

أكتب الأن عن تلك المعايشة بعد مطالعتي لكم الإدعاء والتكاذب واستدعاء الحكمة التي تمتلئ بها صفحات التواصل الاجتماعي لدى بعض النشطاء ( أو هكذا يسمون أنفسهم عند مخاطبة الغرب ) رغم ما تفترضه اللحظة من ضرورات الاصطفاف الوطني لكنها مكايدة البعض وضيق مساحات الرؤية لديهم إلا عن مصالحهم الذاتية ومنافعهم الشخصية.

في مدينة ( ووهان ) الصينية التي خرج منها الوباء ليجتاح الكوكب كان طقس وطني لأبنائها الهتاف اليومي الجماعي والموحد بألا تستسلم مدينتهم أمام مخاطر الاجتياح الفيروسي وهو ما تكرر في ( إيطاليا ) عندما اجتاحها الخطر فرفع مواطنها أعلامها في كافة النوافذ والشرفات لدعم دولتهم والتأكيد على قدرتهم على اجتياز الأزمة لكن في المقابل تتبدي عبثية المشهد ومهانته عندما تشاهد وتقرأ حجم الاستخفاف والسخرية والتطاول الذي يمارسه ( البعض ) ضد وطنه وضد ( سلطات ) تبذل ما في استطاعتها للنجاة من خطر يصعب تخيل ممكنات النجاة منه دونما اصطفاف وتوحد مجتمعي وعمل تشاركي لا يشكك في كل تصرف أو يسخر من كل أداء.

أزمة أي وطن الحقيقية ليست في عداوات خارجية تفرضها صراعات المصالح بين الدول فالسياسة قادرة على التعامل معها وما تفشل فيه السياسة فالردع العسكري متاح ( ولدينا هنا قوة نباهي بها غيرنا ) أما الخطر الحقيقي فهو في ضعف الوازع الوطني وانهيار الروح المعنوية للشعوب تحت ثقل ضربات وفذلكات ( الطابور الخامس ) الذي ينشط في الحالة المصرية ويتبجح دون حياء أو خجل مستخدما من مهارات اللغة ما هو أكثر بكثير ( جدا جدا ) من قيم الوطنية الحقيقية .