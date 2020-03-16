مجلس النواب يقرر العمل بنصف طاقة العاملين لمدة أسبوعين

قرر مجلس النواب اليوم أن يون العمل بالأمانة العامة للمجلس بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، على أن تكون الأولوية في الراحات للسيدات وخاصة الحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من الثلاثاء 17 من مارس 2020.

وقال المجلس – في بيان للأمين العام للمجلس المستشار محمود فوزي – إنه “في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة بصفة عامة ومجلس النواب بصفة خاصة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وحرصًا من الأستاذ الدكتور رئيس المجلس على صحة وسلامة العاملين، قرر المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب”.

وأضاف أن يوم العمل سيبدأ في موعده المعتاد، وأن يكون موعد الانصراف خلال مدة الأسبوعين المشار إليها في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، موضحًا أن هذه التعليمات لن يخضع لها العاملون بالقطاع الطبي، كما سيحدد الفئات الأخرى المستثناة من هذه التعليمات.

وكان المجلس قرر تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية سواء كان الزائرين من طلاب الجامعات أو المدارس أو عموم المواطنين، إلى مقر المجلس لحين إشعار آخر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد.