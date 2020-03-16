تكتل 25:30 البرلماني يلتقي بحزب المحافظين بشأن الانتخابات

في إطار سعي تكتل ٢٥-٣٠ لطرح مشروع قانون للانتخابات النيابية يفتح الباب لممارسة ديمقراطية حقيقية تسمح بالتعددية والتنوع غير المصنوع والتمثيل المناسب لكافة قوي الوطن السياسية،قام عدد من نواب التكتل بزيارة حزب المحافظين والتقوا برئيس الحزب وأعضاء المكتب السياسي وقد تم التوافق على النقاط التالية: – ضرورة وجود القوي الوطنية المعارضة كبديل في نظام انتخابي تعددي و يكون امام الناخب الفرصة الواضحة للاختيار. – استمرار الحوار من أجل نظام انتخابي ممثل لكافة التوجهات الشعبية و تتوافق عليه القوي الوطنية.- الاتفاق علي ان القائمة النسبية هي النظام الأفضل.وأكد تكتل ٢٥-٣٠ أن لقاءات أعضاء التكتل سوف تستمر بكافة الأحزاب والقوي والشخصيات الوطنية التي تعمل تحت مظلة الدستور المصري والمؤمنة بثورتي ٢٥يناير و٣٠ يونيو، للوصول لأكبر درجة من درجات التوافق علي نظام انتخابي عادل وقانون انتخابات يضمن افضل تمثيل لكل الفئات الاجتماعية والقوي السياسية.