محافظ القاهرة يحظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بإلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة له كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصه بالنظافة والتعقيم والتطهير وذلك ضمن عدد من الاجراءات التى اتخذتها محافظة القاهرة لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية .

في نفس السياق وحفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها مؤكدًا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم غلقها على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .

ووجه محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الاحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظاً على سلامه المواطنين .

جاء ذلك القرار ضمن عدد من الاجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة.