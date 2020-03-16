محافظ المنوفية : غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية حتي نهاية مارس الجاري

كتب عادل شحتينو

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية توجيهاً عاما لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بنطاق المحافظة بغلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية حتي نهاية مارس الحالي ، مشدداً بعدم إقامة فعاليات الأفراح والحفلات لمنع الإزدحام والإختلاط لحماية المواطنين .

كما وجه المحافظ بتشديد الإحكام والرقابة على جميع المحلات العامة والمطاعم والكافتيريات وأماكن تخزين الأغذية والسلع علي أن يتم الغلق الفوري لجميع المحلات المخالفة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظاً على سلامة المواطنين .

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي صحة وسلامة المواطنين من خلال تكاتف جهود أجهزة الدولة لمواجهة الظروف الراهنة وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة لمواجهة خطرإنتقال العدوي لفيروس كورونا المستجد .