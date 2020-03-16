حل مشاكل المتضريين من سقوط الأمطار العزيزة بقرى بحر البقر بالحسينية

يكتب ـــ محمد يعقوب

عقد الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعا موسعا مع المهندس طارق اللبان رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري والأستاذ محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد عبد المنعم وكيل وزارة الصرف بالشرقية والمهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق والنقل والأستاذ علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الحسينية في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، لإتخاذ الاجراءات اللازمة لحل مشاكل قري بحر البقر بمركز ومدينة الحسينية والتي تعرضت لسقوط أمطارغزيرة خلال الأيام الماضية مما أدي إلي ارتفاع منسوب المياه بمنطقة الكيلو 43 علي مصرف بحر البقر وحدوث قطع بالجسر بالكيلو 46.500 بسبب طبيعة التربة الرملية ترتب عليه أغراق الأراضي الزراعية ووصول المياه للمنازل المجاورة للمصرف.

وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمتابعة تشغيل الماكينات الخاصة بسحب المياه من مصرف بحر البقر حتي تصل الي المنسوب الطبيعي الذي لايسبب أي أضرار للمواطنين وممتلكاتهم , مشيراً الي ضرورة تكليف احدى الشركات العامله لدي قطاع الري لتدعيم الجسر الفاصل بين مصرف بحر البقر والجنابية اليمني واليسرى للحفاظ علي المباني والأراضي الزراعية .

وخلال الاجتماع كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الزراعة بحصر الأراضي الزراعية المتضررة من إرتفاع منسوب المياه وسقوط الأمطار بقري بحر البقر وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتعويض المتضررين طبقا للقانون .

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الحسينية لإجراء المعاينه علي الطبيعة للمنازل المتضررة جراء السيول للبدء فورا في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم المساعدات المالية وأعمال الصيانه والترميم .

أمر المحافظ مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بالبدء فورا في إتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين كوبري المشاه الرابط بين قري ابو شميس والحسينية لحين البدء في أعمال الإحلال والتجديد من قبل هيئة الصرف

أكد محافظ الشرقية علي ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنيه لإنجاز الأعمال ورفع كافة الآثار المترتبة على سوء الأحوال الجوية وظروف الطقس السيئ الذي تعرضت له مدن المحافظة خلال الايام الماضية وعودة الحياه لطبيعتها