منار يوجه بسرعة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفر وعودة المصريين والأجانب من وإلى مصر قبل توقف حركة الطيران

في ضوء حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا وبناءً على القرار الصادر اليوم من رئاسة مجلس الوزراء بتعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتباراً من الخميس المقبل بتوقيت الثانية عشر ظهراً وحتى نهاية شهر مارس الجاري،

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني توجيهاته خلال الاجتماع الذى عقده سيادته مع الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ورؤساء الشركات التابعة وقيادات وزارة الطيران المدني بسرعة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفر وعودة المصريين والأجانب من وإلى مصر قبل توقف حركة الطيران في المطارات المصرية مع التأكيد علي استمرار مصر للطيران وشركات الطيران المصرية الخاصة وشركات الطيران الأجنبية في تسيير رحلاتها الدولية لاستيعاب الأعداد الراغبة في السفر والوصول من وإلى المطارات المصرية قبل الموعد المحدد وإعفاء جميع الركاب الحاجزين في هذه الفترة على الشركة الوطنية من أي غرامات على تذاكر الطيران في حال استرداد ثمن التذاكر أو تعديل الحجوزات وعلى المسافرين على شركات غير مصر للطيران التواصل مع تلك الشركات لمتابعة حجوزاتهم . وفيما يخص الوفود السياحية المتواجدة حالياً بمصر والقادمة من خلال الطيران العارض أكد الوزير أنه سيتم السماح باستكمال البرامج السياحية ومغادرة الوفود في مواعيد سفرها المقررة على رحلاتهم العارضة دون استقدام وفود جديدة.

وأضاف سيادته أن المجال الجوي المصري غير مغلق وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوي لعدم الإضرار بمصالح المواطنين.

كما أكد الطيار محمد منار على استمرار التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة لمراقبة تطورات الأوضاع في ملف فيروس كورونا وتأثير ذلك على أمن وسلامة الطيران المدني.

وأضاف أنه سوف يتم الاستمرار في تطهير كافة المطارات المصرية خلال فترة التعليق والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدني.

وأشار وزير الطيران أن الشركة الوطنية مصر للطيران وبالتنسيق مع الجهات المعنية سوف تتابع عملية إجلاء المواطنين المصريين بصورة مكثفة خلال الأيام المقبلة قبل تعليق الرحلات الجوية وفي نفس الوقت تيسير عودة السائحين الأجانب إلى بلادهم عقب انتهاء برنامجهم السياحي.

هذا وتهيب وزارة الطيران المدني جميع المسافرين بضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى دولهم دون أي تأخير أو تعطيل لالتزاماتهم.