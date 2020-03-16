وضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي في محافظة الدقهلية‬⁩ 

أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد، وضع حوالي 300 أسرة في محافظة الدقهلية تحت الحجر الصحي، وهي كلها من القرية التي ظهرت فيها أول حالة وفاة لسيدة مصرية.وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن الدولة تتخذ الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المنتشر فى الكثير من الدول، مشيرة إلى أن الوزارة تجري اختبارات للمخالطين لحصر الإصابة، كما أن منع التجمعات مهم للغاية لعدم نشر الفيروس.وأضافت زايد أن وزارتها تقوم باتخاذ إجراءات وقائية مشددة بمحافظات الدقهلية، ودمياط، والمنيا وذلك نظرا لرصد عدد كبير من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظات، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.يأتي ذلك في وقت أفادت وزارة الصحة بوفاة حالتين جديدتين لألماني بالأقصر ومواطن بالدقهلية.كما أعلنت تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة.