نواب الجيزة يتابعون أزمة انقطاع المياه بالمحافظة

توجه عضوي مجلس النواب محمد فؤاد وإيهاب منصور بصحبة المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الجيزة، لزيارة محطة الوراق في وجود المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمتابعة أزمة انقطاع المياه خلال الساعات الأخيرة، وأكد النواب بأن المحطات تعمل الآن بطاقة تقارب الـ٥٠٪؜، وجاء ذلك بعد تلقي الشكاوي المتواصلة بخصوص إنقطاع المياه المستمر، وقال النائب محمد فؤاد إنه تم التواصل مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب وأفاد انه تم بالفعل تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب وتم بالفعل ضخ المياه، إلا أن الضغوط ما زالت ضعيفة لتفادي “العكارة” داخل الخطوط، ولذلك فالمتوقع إنتظام المياه في سائر القطاعات بشكل طبيعي خلال الساعات القادمة. ولفت نائب دائرة العمرانية؛ إلى أنه بالتواصل مع رئيس شركة مياه الجيزة، أفاد في البداية بأنه تم تشغيل المحطات باستثناء محطة مياه إمبابة، وأكد رئيس شركة مياه الجيزة، أن نسبة العكارة مازالت تتعدى الحدود الممكنة للتشغيل، مشيًرا بأنه تم تعطيل محطات المياه مرة أخرى نظرا لزيادة نسبة العكارة، وبدأ التشغيل بطاقة منخفضة بعد انحسار العكارة نسبيًا، وذلك حتى ظهر الأحد، وفي مساء نفس اليوم أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن محافظة الجيزة بالكامل لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة الثالثة عصر الأحد حتى الساعة التاسعة من نفس اليوم. وبالتواصل مع المهندس منصور بدوي للمتابعة، أفاد أن نسبة العكارة في إزدياد نظرا لعبور مخرات سيول من جهة الصف وأطفيح والتي أثرت على العكارة بشكل كبير، ولبلوغ عكارة النهر مستوى غير مسبوق، تم وقف محطة مياه جزيرة الدهب تماما حتى مساء الأحد. وعاد وأكد رئيس شركة المياه أفاد بأن مشكلة العكارة في نهر النيل مازالت تؤثر على الضغوط وتعيق تشغيل محطات المياه بطاقتها الكاملة حيث أن النسبة الحالية لا تسمح بعمل المرشحات، وقد تم الإستعانة بالهيئة الهندسية لمحاولة التعامل مع الأمر.