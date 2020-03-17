في إجتماع وزيري الطيران و السياحة والأثار :لن يتم غلق المجال الجوي المصري خلال مدة التعليق

اجتمع منذ قليل الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار و الطيار محمد منار وزير الطيران المدني وقيادات الوزارتين والسادة رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية و رئيس غرفة الشركات السياحة لمناقشة تنفيذ القرار الخاص بتعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارا من يوم الخميس الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا و حتي يوم ٣١ مارس ٢٠٢٠.

و اكد الوزيران انه لن يتم غلق المجال الجوي المصري خلال مدة التعليق و ان المطارات المصرية سوف تستمر في استقبال الطيران العارض و الدائم (بدون ركاب) و ذلك للسماح للوفود السياحية المتواجدة حالياً بمصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم والعودة إلى بلادهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم وذلك دون استقدام اي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.

و اوضح الدكتور خالد العناني

ان فترة تعليق الطيران لن تكون فترة سكون بل سيتم استغلالها لترتيب البيت من الداخل لتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة الصحية حيث تم الاتفاق مع شركة عالمية للقيام بتعقيم الفنادق الثابتة و العائمة و المنتجعات و المنشآت السياحية بالاضافة الي الكشف علي العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان علي حالتهم الصحية و تدريبهم للنهوض بمستوي كفاءتهم.

وأضاف الطيار محمد منار أن المجال الجوي المصري غير مغلق وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوي لعدم الإضرار بمصالح المواطنين، مؤكدا

علي أنه سوف يتم الاستمرار في تطهير كافة المطارات المصرية خلال فترة التعليق والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدني.