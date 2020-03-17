الإسماعيلية ..حظر الشيشة بالمقاهي وغلق دور الحضانة والسناتر

الإسماعيلية من أيمن جلال:

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قرار بغلق جميع سناتر الدروس الخصوصية ودرو حضانة الأطفال على مستوى محافظة الإسماعيلية كإجراء احترازي لمواجهة وباء الكورونا كما جاء القرار أيضا وقف استخدام الشيشة داخل المقاهي والكافيهات وغلق صالات الجيم حيث قامت مديرية أمن الإسماعيلية على مدار 24ساعة الماضية بحملة مكبرة لتنفيذ قرارت المحافظ حيث تم غلق أكثر من 86 سنتر للدروس والمرور على المقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالتعليمات من المنتظر خلال ساعات انطلاق حملة مكبرة داخل أحياء المدينة لمراقبة الأسعار ورفع الإشغالات وقد خصصت مديرية الصحة بالإسماعيلية مستشفى ابو خليفة لتكون هي مستشفى عزل الحالات المشتبة باصابتها بمرض الكورونا وتأتي القرارت في إطار الالتزام بتعليمات مجلس رئاسة الوزراء