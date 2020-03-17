“عربية البرلمان”: “الصحة العالمية” فضحت اكاذيب الجارديان عن كورونا بمصر

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب رد منظمة الصحة العالمية على اكاذيب صحيفة الجارديان البريطانية ضد مصر بشأن ملف فيروس كورونا المستجد بأنه فضيحة عالمية ضد الاكاذيب التى دأبت على نشرها هذه الصحيفة ضد مصر .

وقال أباظة ان تأكيد منظمة الصحة العالمية بأن الصحفي كاتب موضوع الجارديان البريطانية والذي زعم فيه أن عدد إصابات فيروس كورونا في مصر قد تعدى 19 ألف حالة.

وقال إن هذه الأرقام مجرد تخمينات وان هذه الكلمة تكفي لدحض ما أعلنه وأن منظمة الصحة العالمية لا تعتمد على التخمينات أو الشائعات مؤكدًا ان هذا الرد الواضح والحاسم من منظمة الصحة العالمية هو رد علمى وموضوعى سليم يؤكد ان كل مانشرته صحيفة الجارديان البريطانية كذب فى كذب ولاأساس له على ارض الواقع وان هذه الصحيفة فقدت مصداقيتها لاأنها تبث معلومات مغلوطة وكاذبة وتعرف انها مضللة وتتعمد نشرها.

مؤكدًا ان اكاذيب صحيفة الجارديان البريطانية التى دأبت على نشرها ضد مصر لم تعد تأخذ اى اهتمام من الشعب المصرى العظيم لانه يعرف ويعى من هم وراء نشر هذه الاكاذيب ضد الدولة المصرية.

مشيرا إلى ان الجميع داخل مصر وخارجها وفى بريطانيا نفسها اصبح على ادراك كامل ان مثل هذه التقارير المفبركة التى تنشر داخل صحيفة الجارديان البريطانية وغيرها من الصحف العالمية ضد مصر هى مجرد مساحات إعلانية مدفوعة الأجر وممولة من الانظمة والدول التى تشجع وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والارهابيين على اراضيها وتستخدم وسائل الاعلام فى نشر مثل هذه الاكاذيب لصالح الجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية وفى مقدمتها جماعة الاخوان الارهابية وكانت صحيفة الجارديان قد نشرت تقريراً عن مصابي فيروس كورونا في مصر، حيث وصفت في تقريرها أن الأعداد وصلت إلى حوالي 19 ألف حالة بحد تعبيرهم وهو ما أثار حالة من الجدل خاصة أن التقرير أستند إلى دراسة أجراها معهد كندي كما قيل وهي أرقام ليست بصحيحة ونفتها منظمة الصحة العالمية.