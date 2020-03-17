حظر إقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية والسويقات الشعبية لمدة أسبوعين

كتب ــ محمد يعقوب

أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بمنع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتي نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصا علي صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

أكد محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطري والادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .