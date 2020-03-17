محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة التموين للتأكيد على تكثيف الحملات وضبط الاسعار وتحرير 1680 محضر خلال حملة اليوم الواحد

كتب: سويفى رشدى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة للاطمئنان على توفر السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة وتكثيف الحملات على الأسواق لمنع الإستغلال وضبط الأسعار بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء والتصدى بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار أو أي مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر وذلك تنفيذاَ لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد ” كوفيد ١٩” .

وشدد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على تكثيف جهود الرقابة التموينية على كافة الأسواق والمحال التجارية والمجازر ومستودعات الوقود والبوتاجاز وتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة اليوم بالتنسيق مع مديرية التموين حملة تموينية مكبرة على المراكز والاحياء برئاسة المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد ومحمد اسماعيل وكيل وزارة التموين وبمشاركة رؤساء المراكز والاحياء أسفرت عن ضبط وتحرير 1680 محضر تموينى متنوع بـ 13 مركز وحي ضمن حملة اليوم الواحد التي تنظمها المحافظة بصفة مستمرة ومفاجئة لمحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وحماية المستهلكين من مظاهر الغش بالتنسيق بين المحافظة والتموين والطب البيطري والصحة والمرافق ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن حملة اليوم الواحد أسفرت اليوم عن ضبط وتحرير 69 محضر بمركز أسيوط و208 محضر بمركز ديروط و202 محضر بمركز القوصية و143 محضر بمركز منفلوط و160محضر بمركز الفتح و131 محضر بمركز أبنوب و131 محضر بمركز ساحل سليم و191 محضر بمركز البداري و111 محضر بمركز أبوتيج و89 محضر بمركز صدفا و67 محضر بمركز الغنايم و34 محضر بحي شرق و153 محضر حي غرب مشددًا على تكثيف الحملات التموينية بصفة مستمرة لضبط الأسواق ومحاربة الغش التجارى وإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسعار.