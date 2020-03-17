محافظ أسيوط يؤكد على أهمية وضع حلول عاجلة للشكاوى وازالة العقبات خلال لقاءه الاسبوعي بالمواطنين

كتب: سويفى رشدى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق بين كافة الجهات والمديريات والهيئات والمؤسسات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة والعمل على وضع حلول عاجلة للشكاوى والطلبات وإزالة العقبات التي قد تواجه المواطنين … جاء ذلك خلال لقائه الاسبوعي بالمواطنين بديوان عام المحافظة ؛ وبحضور ومنيرة بكرى مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة والشاذلي محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ، وممثل مديرية التموين والتفتيش والمتابعة.

واستمع المحافظ لشكوى المواطنين وطلباتهم والتي لاقت استجابة ووضع حلول لها حيث أصدر تعليماته لإدارة تفتيش المديريات بالديوان ومديرية التموين وإدارة المتابعة الميدانية بفحص ومتابعة عدد منها وتكليف رؤساء المراكز التابعة لها لوضع حلول عاجلة للبعض الآخر في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن محافظ أسيوط يعقد لقاءاً اسبوعياً للإستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين فضلاً عن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول “إيجابي” أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444– 01555516528) كما يمكن تلقى البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة ( 2135858) على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ والتعامل مع بلاغات المواطنين.