تقرير يحذر من طقس غير طبيعي في إنحاء الجمهورية !

قالت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إيمان شاكر، إن درجات الحرارة سجلت انخفاضا اليوم بأقل من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بمعدل 5 درجات.وتوقعت شاكر سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تصل القاهرة اليوم وغدا.وأضافت أن هناك نشاطا للرياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الثلاثاء بالقاهرة الكبرى طقسا مائلا للبرودة نهارا، وشديد البرودة ليلا، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياحا نشطة.وعلى السواحل الشمالية الغربية، الطقس سيكون مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، إضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.