مجلس النواب يمنح الفئات الأولي بالرعاية اجازة إستثنائية أسبوعين في ضوء الإجراءات الاحترازية

يمنح مجلس النواب الفئات الأولي بالرعاية اجازة إستثنائية أسبوعين في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتخذها مجلس النواب لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وحرصا من الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس علي صحة وسلامة العاملين؛ قرر المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب عقب اجتماع لجنة مواجهة الأزمات بالمجلس مساء أمس الاثنين وفي ضوء القرار ٢٠ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتخفيض ساعات العمل والعمل بنصف طاقة العاملين بالمجلس لمدة اسبوعين لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ استثناء الفئات الأولي بالرعاية من العاملين بالامانة العامة لمجلس النواب، بمنحهم أجازة لمدة أسبوعين إبتداء من الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٠.

وتشمل هذه الفئات : العامل المصاب بأى من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلي، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقا لما هو ثابت بملفه الوظيفي. وكذلك العاملة الحامل او التي ترعي طفلا أو أكثر يقل عمره عن ١٢ عاما ، أو التي ترعي إبنا أو بنتا ذو إعاقة أيا كان عمره*. وأكد أمين عام المجلس أن هذه الإجازات الأستثنائية مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الأجازات المقررة قانونا أو تؤثر علي أي من مستحقات الموظف المالية