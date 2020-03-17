منصور عبدالغني يكتب:الخوف والهلع أشد خطورة من كورونا

انتباه الخوف والهلع أشد خطورة من كورونا منصور عبدالغني

قرارات قاسية اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا، وأخرى أكثر قسوة منتظر صدورها خلال الساعات المقبلة ستؤثر حتماً على حياة الناس، خاصة أنها لم تشمل توفير سبل الدعم والحماية للمضارين من تلك القرارات .

وبما ان الوضع إستثنائي والأزمة استثنائية فإن التعامل معها من جانب الدولة يجب أن يكون إستثنائياً على كافة المستويات، بما في ذلك استخدام القانون لتفعيل قرارات منع التجمعات وتخفيف الكثافات في الأماكن العامة والتي لم يتم تفعيلها حتى الآن.

رغم إعلان الحكومة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة المواجهة، بما فيها من فرض العزل المنزلي وإغلاق المطارات وتعليق رحلات الطيران والتطهير والفحص العشوائي، فإن المسئولين مازالوا يستخدمون أدوات المرحلة الأولى من المطالبات والمناشدات لتنفيذ القرارات ولم تتخذ الحكومة خطوات عملية لطمأنة المواطنين، فيما يخص توفير السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات معيشتهم اليومية، في ظل تعرض تلك القطاعات للممارسات الاحتكارية وحجب للمنتجات، مع تكالب المواطنين على الشراء، الأمر الذي يخلق الأزمة ويعمقها .

بصرف النظر عن مراحل الخطة الحكومية لمواجهة الأزمة، وإذا كانت المؤشرات تتجه إلى زيادة معدلات الإصابة بالفيروس فإن الأمر يتطلب التدخل السريع لطمأنة الناس ومواجهة الحرب الإعلامية الموجهة إلى الداخل المصري، والتي تستهدف نشر الخوف والهلع بين المواطنين .

الإعلان الفوري عن منافذ القوات المسلحة لبيع السلع وأماكن تواجدها وفروع أمان التابعة للشرطة والمجمعات الاستهلاكية، واستخدام بطاقات التموين وإضافة سلع ومنتجات جديدة إليها، استخدام المعلومات الخاصة ببرامج المسح الطبي التي تم تنفيذها للاتصال بأصحاب الأمراض المزمنة وإيجاد وسيلة لطمأنتهم على توفير العلاج اللازم لهم .

التدخل السريع والمعلن لدى القطاع الخاص وأصحاب المنشآت التجارية والخدمية الصغيرة لمنع تسريح العمالة وضمان استمرارها مهما تكن الطريقة.

العمالة المؤقتة في المقاهي والمطاعم والعاملون باليومية وأصحاب الحرف الحرة وغيرهم من المضارين بسبب الإجراءات الضرورية لمواجهة الفيروس يحتاجون إلى تدخل سريع لإعانتهم على الحياة ومنع تسرب الخوف والقلق إلى نفوسهم وأسرهم.

صندوق يتم الإعلان عنه من قبل رجال المال وأصحاب الأعمال لدعم خطط الدولة في التصدي للأزمة، سواء بتوفير الدواء اللازم أو من خلال إنتاج أنواع معينة من الغذاء، وكذلك توفير الدعم المادي للمضارين خلال فترة المواجهة.

طمأنة الناس بقرارات قابلة للتنفيذ في القرى والنجوع فيما يخص العام الدراسي الحالي لقطع الطريق على التجمعات داخل البيوت للحصول على دروس خصوصية، واستكمال المناهج التعليمية .

قرارات جريئة فيما يخص المترو وقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل العامة والميكروباصات وغيرها لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطنين .

الخوف والهلع أشد خطورة على الدولة من فيروس كورونا، ويحول دون تنفيذ القرارات لمنع انتشار المرض والتصدي له، لذلك طمأ نة الناس من خلال قرارات عملية سريعة وإجراءات تنفيذية على الأرض أحد أهم الوسائل لمواجهة الأزمة والحفاظ على الدولة .

رحم الله الشهداء وتحيا مصر .