الشاعر عمرو الشيخ لـ”الأهالى” : حرية الكاتب وتعديل قوانين إزدراء الأديان من أهم ما أسعى إليه فى “اتحاد الكتاب”

كتب : محمود دوير

الشاعر “عمرو الشيخ ” أحد الذين ينشغلون بالعمل العام فى الثقافة المصرية يحمل رؤية للنهوض بإتحاد كتاب مصر ويرى ” الشيخ ” ضرورة استعادة هيبة الإتحاد – حد قوله –و”الشيخ ” الذى صدر له 7 مجموعات شعرية كان أولها “قصائد تسعى وأخرى تصل ” وآخرها “أساطير اللآخرين ” وتم تكريمه عن دوره الثقافى المتميز خلال دورة مؤتمر أدباء مصر فى العام الجارى قرر خوض انتخابات مجلس إدارة إتحاد كتاب مصر حاملا عدد من الأفكار للنهوض بهذا الكيان العريق

وصرح “الشيخ ” أنه لديه عدّة أسباب وراء ترشُّحه لانتخابات مجلس إدارة اتحاد كُتّاب مصر، من أهمها حرصه- مع آخرين- على استرداد هيبة الاتحاد باعتباره من خلال أعضائه جزءًا أصيلًا من قوة مصر الناعمة، والاتّحاد بصورته الحالية تخلّى كثيرًا عن دوره، وليس أدلّ على ذلك من كم الاستقالات التي تقدّم بها معظم الناجحين في الدورة المنتهية؛ وكأنّهم استشرفوا ما سيحدث في تلك الدورة، وهو ما حدث بالفعل،مؤكدا أن لديه تحفّظات على أداء مجلس إدارة الاتحاد الحالي، أهمهما أربع نقاط:التامين الصحيّ الهزيل الغامض وغير المجدي نهائيًّا للأعضاء..وإنتقد لجوء مجلس إدارة الاتحاد الحالي لإحاله أي مبدع ينتقد لأداء الاتحاد إلى التحقيق،مضيفا أن لديهّ تحفُّظ كبير، وعلامات استفهام أكبر حول طرق الالتحاق بالاتّحاد والحصول على العضوية.

وأشار إلى أسلوب الاتحاد الحالي في تعقيد إجراءات بعض المرشحين من أجل الالتحاق أسلوب أظنّه غير رصين اضطر معه بعض المخلصين إلى اللجوء إلى ساحات التقاضي والمحاكم.

وأكد الشيخ أنه لديّه برنامج وأوراق عمل لو قُدّر لي النجاح منها إعادة هيكلة نظام التأمين الصحي،ورفع قيمة المعاش الشهريّ بما يتناسب مع إمكانات الاتحاد المالية، وما يستحقّه الكُتّاب دون تفضلٍ من مجلس إدارة الاتحاد، ودون استخدام ذلك البند تحديدًا كدعاية انتخابيّة ووضع ضوابط صارمة لمنح العضويات.

كما يطالب “الشيخ “بالعمل على تعديل بعض القوانين المتربّصة بحريات الكتّاب وعلى رأسها ما يسمّى بازدراء الأديان؛ فلأديان ليست مستضعفة لصياغة مواد قانونية لحمايتها، كما أن تلك هي مهمة السماء، كما أنّ الكاتب لا يمكن محاكمته أخلاقيًّا أو دينيا بل محاورة عمله فكريًّا ونقديًّا ،مشيرا أنه يأمل فى أن ينظم يمنح الإتحاد جائزة سنوية بإسمه فى كافة فروع الكتابة الكتابة بما يتناسب قيمة بلد بحجم وتاريخ مصر ،وتأسيس فروع للاتحاد في المحافظات التي لم يؤسس فيها بعد.

وشدد على أن اتحاد كتّاب مصر كما ينبغي منه خدمة الكتاب وحماية حرية الفكر، فإنّ دوره الأهم حماية هُويّة مصر وتنويرها كضمانة مضادة لمحاولات الفاشية الدينية،معربا عن أن عضوية مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر ليست وجاهة، أو فرصة للمنح والمنع بل هي عمل خدمي للأعضاء في مستواه الظاهر، وعمل فكريّ وطنيّ في مستواه الأعمق ينبغي أن يليق باسم مصر،مؤكدا أنه يتمنّى من الجمعية العموميّة أن المشاركة بكثافة يوم الانتخابات، وأن تكون اختياراتها بعيدًا عن إغراءات الوعود، أو الاستحقاقات المنطقية الطبيعيّة