الاتحاد الرياضي للجامعات يطلق مشروع قومي لمواجهة كورونا

اطلق الاتحاد الرياضي المصري للجامعات مشروعا قوميا تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس ادارة الاتحاد، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا في مصر. وحدد الاتحاد الرياضي للجامعات ١٠ آلاف خطوة مشي يوميا، يمارسها كل فئات المجتمع، خلال مدة لا تقل عن ١٥ دقيقة ولا تزيد على ٩٠ دقيقة، كهدف ذهبي لرفع كفاءة القلب وجهاز مناعة المصريين، وذلك بناء على توصيات الدكتور مجدي يعقوب أشهر جراحي القلب في العالم، والدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد. وتأتي فكرة الاتحاد الرياضي للجامعات في إطار خطة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وأيضا لاتاحة الفرصة لطلاب الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعات، وذوي الهمم، لممارسة رياضة المشي سواء داخل الحرم الجامعي بعد عودة الدراسة، او في المنزل، او النادي، او اي مكان عام مفتوح، من أجل الارتقاء باللياقة البدنية للمصريين، ورفع كفائة القلب وجهاز المناعة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.