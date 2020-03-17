حزب التجمع :تعليق جميع الانشطة والإجتماعات لمواجهة كورونا..ودعوة الأعضاء بالقيام بالدور التوعوي للمواطنين

في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي اعلنت عنها الدولة المصرية في جميع المؤسسات ومواقع العمل، قرر حزب التجمع في بيان له اليوم الثلاثاء ايقاف جميع الأنشطة والإجتماعات والدورات التدريبية في القاهرة والمحافظات حتى إشعار اخر،وتكليف أمناء الحزب على مستوى الجمهورية متابعة تنفيذ ذلك القرار الذي ياتي في إطار الحرص على الصحة العامة..ويحث حزب التجمع جميع اعضاءه الاستمرار في القيام بالدور التوعوي للمواطنين بالإلتزام بتنفيذ الإرشادات العامة التي تعلن عنها المؤسسات المعنية في الدولة للحفاظ على الصحة والإبتعاد عن التجمعات كثيفة المواطنيين،وعدم الإنسياق وراء الشائعات او ترديد ونشر معلومات الإ من المصادر الرسمية..ويؤكد “الحزب” على ثقته في ان هذه الأزمة التي يمر بها العالم اجمع ،ستمر بسلام على مصر بفضل تماسك ووعي المواطنين ،وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتواصلة التي تقوم بها المؤسسات المعنية لمواجهة هذا “الفيروس”.