بالصور … “النقل” تواصل الاجراءات الاحترازية لمواجهه “كورونا” بجميع قطاعاتها

كتبت رضا النصيرى

في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة إتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة فيروس كورونا واستمرا التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدار الساعة واصلت كافة القطاعات والهيئات التابعة جهودها في أعمال التعقيم والتطهير حيث استمرت هيئة السكك الحديدية في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومتة و تطهير و تعقيم القطارات بعد كل رحلة و التطهير المستمر للمحطات وتطهير أماكن التجمعات للركاب واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس .

كما واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات وتوفير ملصقات للتوعية بالمحطات وبث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

وأكدت الوزارة في بيانها استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانيء البحرية واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الموانئ وتطهير صالات الوصول والسفر واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات ، كما واصلت شركة الاتحاد العربي للنقل البري السوبرجيت جهودها لتطهير وتعقيم كافة الاتوبيسات وارتداء جميع العاملين المتعاملين مع الجماهير ارتداء الكمامات وتطهير شابياك التذاكر واماكن الانتظار.