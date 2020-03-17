أمين “العمال العرب” لـ”الأهالى” عندما قال كارل ماركس للعمال اتحدوا مكنش بيهزر! “

أكد “غسان غصن” الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات عمال العرب، على أن العمال العرب لابد وأن يتّحدوا من أجل مواجهة المؤامرات الكبرى التى تواجههم وستظل تواجههم خلال تلك المرحلة الصعبة التى يمر بها الإقليم العربى، من أحداث سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية غير مستقرة.

واستكمل ” غصن ” حديثه حول خطاب كارل ماركس للعمال حين قال ” يا عمال العالم اتحدوا ” موضحا انه “مكنش بيهزر”، لأن العمال فى كافة أنحاء العالم، يحملون نفس القضايا ويواجهون نفس الصعاب مع بعض الاختلافات غير الجوهرية، وقد رأينا بعد ثورات الربيع العربى تراجع الحركة النقابية العربية، وسط مزايدات وانقسامات وخيانات أصابت جسد الحركة العمالية.

وأضاف “غصن” أن هناك الاتحاد الحر للنقابات فى بروكسل، الذى تتحكم إسرائيل من خلاله فى الحركة العمالية النقابية العربية، وهناك أيضاً محاولات شتى من تركيا وبعض القوى الأجنبية من أجل تنظيم اتحاد دولى إسلامى يضم العمال العرب، وهذا الأمر واجهناه بقوة وحزم، من أجل الحفاظ على الكيان العمالى العروبى.

وقال :”ومن وجهة نظرى تظل قضية العمال الفلسطينيين هى الأهم والأخطر، يليها عمال السودان فى ظل التوترات التى يشهدها هذا البلد.”