حملات تطهير وتعقيم واسعة للمنشآت الحكومية للوقاية من كورونا بالشرقية

كتب / محمد يعقوب

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي اهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيل وزارة الصحة بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمنشأت الحكومية والمديريات الخدمية ودور العبادة والتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والتموين لتكثيف الحملات الرقابية علي الاسواق والمحال التجارية وأماكن بيع المنظفات والمطهرات لاحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين .

وفي هذا الاطار قامت مديرية التربية والتعليم بحملة تطهير وتعقيم واسعة للمنشآت التعليمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد شملت أعمال تطهير وتعقيم جميع اسطح المنشئات والطرقات والممرات والحمامات والفصول الدراسية، بالاضافة الي عمل حملات توعية لنشر الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية ونشر الملصقات الإرشادية الواردة من وزارة الصحة للتوعية من فيروس كورونا, حيث شملت حملة التطهير والتعقيم مبني ديوان مديرية التربية والتعليم ، وجميع الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظة خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة، لحماية أبنائنا الطلاب.

كما قامت مديرية الشباب والرياضة بحمله تطهير وتعقيم واسعه للمنشئات الشبابية والرياضية التابعة لها شملت أعمال تطهير وتعقيم الصاله المغطاه بمدينة الزقازيق ونادي الرواد بالعاشر من رمضان ونادي ههيا الرياضي .

وقامت مديرية الطب البيطري بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والفيروسات الأخرى وإجراء اعمال التطهير لجميع الأسطح ( مكاتب – كراسي – أرضيات ) بمقر الديوان العام للمديرية والإدارات البيطرية الخارجية بالمراكز وعمل رسائل توعية تثقيفية للعاملين بالمديرية عن الإجراءات الاحترازية التي يجب مراعاتها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشارة قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير مستلزمات طبية وتوزيع عبوات من الكحول الايثيلي علي العاملين بها لتعقيم الايدي باستمرار وعلي مدار اليوم , كما قامت بحمله تطهيروتعقيم واسعه للمنشآت التابعة لها بجميع مراكز ومدن المحافظة .