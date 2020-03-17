إكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا بمدينة طوخ بالقليوبية

كتبت ــ رشاعبداللاه

أكدت تحاليل وزارة الصحة إيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد لأحد الأشخاص الذي كان يعمل بأحد الفنادق بالعين السخنة ،وبعد ظهور أعراض المرض الفيروسي عقب عودته الي مسكنه بمدينة طوخ أبلغ عن نفسه وعلي الفور تم انتقال الفريق الطبي الي منزله بسيارة مجهزة بمرافقة قوات الأمن وتم إجراء التحاليل في المعامل المركزية بوزارة الصحة التي جاءت بإيجابية النتائج ، وتم علي الفور نقل الحالة الي الحجر الصحي بمنطقة العجمي بالإسكندرية.

وأكد البيان الذي أعلنه النائب أحمد بدوي نائب مدينة طوخ ورئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن الحالة تم نقلها الي مستشفي العجمي بالأسكندرية تحت إشراف قوات الأمن برئاسة العميد أشرف فوزي عبدربه بإشراف ومتابعة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية .

من ناحية أخري تقوم وزارة الصحة حاليا بالكشف علي المخالطين للحالة سواء بالعين السخنة أو مدينة طوخ لعمل التحاليل اللازمة تفاديا لإنتشار الفيروس .