عباقرة الفيوم تكتسح وتصل إلى الدور 16 فى برنامج العباقرة

كتب ـــ أحمد جبر

وصل فريق مدرسة الفيوم الثانوية بنات فى برنامج العبقرة على قناة القاهرة والناس إلى دور ال16 بعد مباراة كانت مع مدرسة بورسعيد للغات يرجع تاريخ نشأة مدرسة الفيوم الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب التعليمية الى عام 1961 م وكان الفريق مكون من ثمانى طلاب بدء منهم 4 طالبات هم (إيرينى يوسف _ رنا رمضان _ منة وليد _ تقوى مصطفى ) والأربعة الإحتياطى (منة الله وليد رجب ، تقوي مصطفي سيد ، حبيبة محمد صلاح ، منار دسوقي عبدالله) . وقام محمد عبدالله وكيل التعليم بالفيوم بتكريم فريق المدرسة ورانيا صوفى مدرسة وراعى الفريق لما لهم من دور وإسهام كبير فى رفعة شأن المدرسة والإدارة والتعليم بشكل عام كما كرم مديرة المدرسة التى إنتقدها الطالبا بعدم توفير أى احتياجات ولم تساهم فى أى جزء من هذا النجاح ووعد وكيل التعليم الطالبات بتوفير كل سبل النجاح للإستعداد للمركز الأول فى المرة القادمة كما تحدث مع الطالبات فى أجوا من الفرحة والإحترام بعد اللمسة الرائعة بتكريم الطالبات ووجه الشكر للطالبات ورانيا صوفى (مدرسة) بمدرسة الثانوية بنات تقول إحدى الطالبات المشتركات بالمسابقة تقدمنا للمسابقة كنا تقريبا أكتر من 500مدرسة من كل محافظات مصر،دخلنا التصفيات دي بتكون قبل التصوير



وتفوقنا كنا من أعلي 32مدرسة وتم تحديد موعد الحلقة الأولى وفوجئنا بإتصال عصام يوسف الروائى ومقدم برنامج العباقرة ليبلغنا إن إحنا اتاهلنا

إحباط ويأس

في المدرسة كان الجميع يرى أننا لسنا ندا للمنافسين وكان الجميع يسخر من حلمنا وإننا عمرنا ما هنوصل للبرنامج ده مجرد حلم وكان المساند الوحيد لنا رانيا صوفي مدرسة مدرسة فلسفة وتربية وطنية وعلم نفس ،هي الي كانت مصدقه حلمنا واثقت فينا ودعمتنا ومديرةالمدرسة كانت لاتدعمنا حتى لو دعم النفسي،مجرد إستعارة كتاب من المكتبة كان بيتم الرفض بإهانة شديدة

4 طالبات أساسى (إيريني يوسف مكرم التى حصلت على (أفضل لاعب) ، وآيه سعيد محمد ، ورانا رمضان محمد ، شهد عماد الدين فتحي)

و4 طالبات إحتياطى (منة الله وليد رجب ، تقوي مصطفي سيد ، حبيبة محمد صلاح ، منار دسوقي عبدالله) ولم يقدم لنا أحد دعم كان بالجهود الذاتية ومن يستحق الشكر والثناء رانياصوفى مدرسة علم النفس ،هي من كانت تدعمنا من البداية للنهاية

بالرغم من أننا كنا بنذاكر للبرنامج ومتبحرين في كل فروع الثقافة إلا إن ده مقصرش علي الدراسة وكلنا جايبين تقديرات عالية في النتيجة

نتائج المباريات

مبارة كانت أمام مدرسة بورسعيد للغات بالزمالك بنتيجة 165:40وحصول الطالبةإيريني يوسف على أفضل لاعب ب 60نقطة وانتهت المباراة الآخيرة مع مدرسة القديس يوسف بالإسماعيلية ب 100:180 لصالح مدرسة القديس يوسفوخسارة مدرسة الثانوية بنات