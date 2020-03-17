“مهندسين أسيوط” تغلق ناديها وتعلق أنشطتها تجنبًا لانتشار فيروس كورونا

كتب: سويفى رشدى

أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط برئاسة المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم نقيب مهندسي أسيوط وأمانة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر أمين عام النقابة، مساء اليوم، اتخاذ عددًا من الإجراءات الوقائية ضد انتشار “كوفيد – 19”.

وقال نقيب مهندسي أسيوط ، إنه نظرًا لتحول وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) إلى جائحة عالمية ألمت بدول العالم المختلفة بما فيها وطننا الغالي مصر، وحرصًا من مجلس النقابة على سلامة السادة المهندسين وذويهم، وتماشيًا مع السياسة العامة للدولة نحو تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار الفيروس، وحالة الاستنفار التي تشهدها البلاد وما أصدرته القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء من قرارات بهذا الشأن، فقد قررت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط اتخاذ عددًا من الإجراءات منها إغلاق نادي نقابة المهندسين بأسيوط وتعليق كافة الأنشطة به، و تعليق كافة الدورات التدريبية التي تقدمها النقابة، وإلغاء كافة أنشطة الرحلات بالنقابة.

وأضاف المهندس الهيثم عبد الحميد إنه اتقرر حضور نحو خمسون بالمئة فقط من قوة كافة الإدارات للتخفيف من كثافة الموظفين للحد من إنتشار الفيروس، لافتًا إنه في إطار حرص النقابة على تقديم خدماتها لجموع المهندسين فإنه سيتم تسيير الأعمال المتعلقة بالخدمات النقابية فقط، ومغادرة النقابة فور تقديم الخدمة اللازمة، مناشدًا المهندسين الراغبين في الحصول على الخدمات التي تقدمها النقابة الفرعية بأسيوط بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع إنتشار الفيروس، كما سيتحلى بذلك موظفو النقابة.

وأوضح المهندس محمد فؤاد صادق، عضو مجلس الإدارة، ومسئول لجنة تطوير النادي بأن تلك الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها النقابة بدأ تطبيقها من اليوم وحتى 31 من شهر مارس الجاري، وإنه أصدر تعليماته لمدير نادي المهندسين باستمرار عمليات التعقيم ورش النادي والمكاتب الإدارية والطرقات ودورات المياه، وطباعة المنشورات التوعوية بالفيروس وطرق الوقاية منه، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من إنتشار الفيروس.