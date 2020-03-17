” سحراوى اللّى لف قوامك..عجباوى اللّى رسم الشفة “..مصباح قطب يكتب اغنية مهرجانات من طراز مختلف.. فماذا سيقول هانى شاكر عنها؟

فاجأنا الزميل الكاتب الصحفي والمحلل الإقتصادي المعروف مصباح قطب ،بأغنية تحمل كلمات ،يخرج منها –مؤقتا- من لغة الأرقام التي أبدع فيها على مدار سنوات طويلة خلال “خبطات صحفية” في جريدة الأهالي أو “المصري اليوم”،إلى لغة اغاني المهرجانات ،ولكن في قالب إبداعي يتميز به “قطب” دائما في كتاباته الثرية والخصبة ..

قطب إبن قرية بطاح ومجاهد مركز قطور محافظة الغربية القادم من اعماق الريف وأصوله وجذوره التي لا تجف ولا تذبل ، يقدم لنا في هذا العمل الإبداعي أغصانه المزهرة والجديدة ،والتي أثمرت بكلمات تكشف مجددا عن موهبة أثرت الحياة الصحفية المصرية والعربية بأروع الأعمال والإبداعات ..

إذن هي اغنية مهرجانات من طراز مختلف ،فماذا سيقول هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية عنها؟

– 1- يا حويط

اه منك ياورد ولوز

يا محيّر بفرد وجوز

يا موصّل تلاتة لسبعة

ومرجّع ألوف أوحاد

بترمش يموّج نيل

وبتغمز تقوّم ليل

بترمى الروايح شبرا

يشم العبير اسوان

خليت النجوم حسّاد

آه منك يا ورد ولوز

………….

يا حويط –2–

مشعلل فى كل محيط

يا غويط… وحويط

مجنّن شعور جنيّه

ومخلى السنابل غيّه

فى رمش الجريد كالسعفة

سحراوى اللّى لف قوامك

عجباوى اللّى رسم الشفة

أحلف لك يمين عا الختمة

لاكون لك فرس رهوان

يشيل م الحمول لو دستة

لاجلين تحن يا خال

وترحم قلوب لعباد

اه منك يا ورد ولوز

….………………

يا حويط – 3 –

صباحك بيطرح عِشرة

وفى حبك مفيش غروبات

لو خدت الرياح صحباية

حتدوخ من ٣ لفات

فمبالك بقلبى الاخضر

المطوى كما الموجات

ما تهدا يا واد وتهدِّى

وتخلى الغيام ده يعدِّى

مش يمكن تروق جايات

وتاخد الحزاين مركب

وتغادر بلا عودات

ريّانة يا طلّة نهدك

نديانة يا شجرة موز

اه منك يا ورد ولوز

……………….

يا حويط – 4 –

بتجيب الهرم عا القلعة

وتخلى النوازل طالعة

يا ضلّة فى شجرة مريم

ونسمة فى مقام الصوفى

تمراية فى ريق الصوم

منجاية فى ليل محروم

يا بياض العنين ياسمين

يا لون النعيم يا سواد

اه منك يا ورد ولوز

يا محيّر بفرد وجوز

يا موصّل تلاتة لسبعة

ومرجع ألوف أوحاد

………………………..

يا حويط – 5 –

اشهد يا جوز الهند

على قلبه اللى كتلة عِند

لا جايب معها الود

ولا موارب بيبان الصد

ومين عا الوجع حيعين

لا وتر الكمان يتحمل

ولا ناى يشيل أحزان

ولا حد

يا إنت

على إللى جابوك

واخدين الجمال بالحكرة

لا ناسِك يرد غرامك

ولا عاصى يتوب بهواك

مقتول اللى يجرى امامك

مقتول اللى يجرى وراك

لمرة اخيرة ارجوك

تاخد اشارتى جد

اه منك يا لوز الورد